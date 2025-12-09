Las ventas de los comercios formales en la cuarta cuadra de la calle San Juan de Dios se mantienen 30% por debajo de lo que registraban antes de la pandemia. Así lo señaló Héctor Guerra, representante de este sector, quien atribuyó esta caída al incremento del comercio ambulatorio y al ingreso masivo de productos importados que compiten con menores costos.

Guerra indicó que, pese a que la campaña navideña suele ser una de las más fuertes del año, las últimas temporadas apenas permitieron sostener los negocios y la campaña del año pasado fue la mejor pospandemia, pero no llegó ni al 70% respecto al pico comercial previo al 2020.

SITUACIÓN

El representante señaló que, para recibir a los clientes, la galería ha sido decorada y se ha reforzado la atención. Sin embargo, advirtió que las medidas para controlar el comercio callejero no están funcionando y que los ambulantes ocupan gran parte de la vía pública, lo que reduce el flujo hacia los locales formales.

Además, señaló que el ingreso de mercancía extranjera importada a bajo precio debilita a la industria peruana. “Ya no solo vienen perfumes y carteras, también útiles escolares y ropa, se está perdiendo toda la industria nacional”, dijo.

Pese al panorama, los comerciantes esperan que la campaña de este año sea mejor, aunque reconocen que la recuperación dependerá del control del comercio informal y del ordenamiento de la zona por parte de la Municipalidad Provincial y la Policía Nacional.

ESTADO

A lo largo de toda la calle San Juan de Dios existen un aproximado de 6 mil comerciantes formales afectados por esta situación.