Durante una reunión sostenida la tarde del jueves entre las autoridades de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Ministerio Público y Policía Nacional, se acordó la instalación de un Puesto de Auxilio Rápido (PAR) en el Cercado, con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El gerente municipal de la MPA, Pablo Salinas, señaló que este PAR tendrá la presencia de personal de la comuna provincial, de la Policía Nacional y la Fiscalía, ante cualquier suceso de emergencia que se registre durante las fiestas de fin de año.

Salinas añadió que esta medida permitirá actuar de manera oportuna en los cierres de locales que incumplan los horarios de atención, tengan falencias; regular los espacios públicos para que no sean ocupados por los comerciantes ambulantes y mejorar el tránsito vehicular por el Centro Histórico.

“Por ejemplo, tenemos estos carros que venden frutas por las calles y entorpecen el tránsito. Entonces hay que ponerle una infracción municipal por estar vendiendo sin autorización y el policía tiene que estar interviniendo por estar obstaculizando el tránsito libre”, señaló.

En cuanto al lugar en el que será ubicado, aún se encuentra en evaluación, teniendo como puntos opcionales las comisarías de Santa Marta y Palacio Viejo, además de la central de videovigilancia.

