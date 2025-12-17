Pescadores artesanales del valle de Tambo (Islay) se unieron a la protesta de los pobladores que buscan paralizar el proyecto minero Tía María. Los manifestantes denunciaron que la contaminación en el río Tambo ha reducido hasta más del 50% de la producción de camarón, afectando a más de 3 mil personas que dependen de esta actividad.

SITUACIÓN

Desde Cocachacra se pronunciaron y exigieron a las autoridades locales, regional y nacional a actuar frente a las empresas mineras. Percy Cahuana, presidente de la Asociación de Pescadores base Cocachacra, advirtió que la contaminación es cada vez más intensa y ha impactado tanto en la cantidad como en la calidad del recurso. “Desde abril hasta diciembre es la pesca, y en los últimos meses baja la producción debido a factores como el agua. Pero con la contaminación, ha sido la mitad y eso pasa desde varios años”, expresó Cahuana en Onda Perú.

Marcial Pari, secretario de actas de la asociación, sostuvo que antes se capturaba entre 6 y 7 kilos diarios de camarón, mientras que actualmente apenas se logra alrededor de 2 kilos.

Por otro lado, integrantes de asociaciones de camaroneros del sector Fiscal expresaron su preocupación por trabajos que se vienen realizando en el río Tambo, los cuales podrían agravar la afectación del hábitat natural del recurso.