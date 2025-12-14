El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció que la próxima semana se retomará la ejecución del puente Arequipa–La Joya, ya que el proceso logístico concluyó y que la empresa ejecutora ya fue seleccionada.

Sin embargo, admitió que todavía falta la firma del contrato, que es indispensable para que los trabajos puedan reiniciarse oficialmente. Sánchez señaló que la intervención no solo comprende el puente, sino también los accesos, incluidos 800 metros de vía por el sector de Cerro Colorado y la habilitación de la llamada vía la Nueva Molina. A ello se suma el mantenimiento integral de la vía, con señalización y medidas de seguridad.

“Ayer hemos tenido nosotros la reunión con una empresa financista como es Cerro Verde, hemos autorizado iniciar el trabajo para hacer el mantenimiento integral de toda la vía, con la señalética, las protecciones como corresponde, y poner operativo”, informó la autoridad.

FECHAS

Asimismo, Rohel Sánchez aseguró que toda la autopista Arequipa-La Joya se habilitará completamente para la quincena de enero del próximo año. Recordemos que falta al menos más del 20 % para concluir el puente y se hizo un proceso no competitivo. Según el gerente Berly Gonzáles este proceso debe cumplir con la publicación por seis días hábiles, la presentación y evaluación de propuestas, y la verificación del cumplimiento de los términos de referencia. Solo después de otorgar la buena pro, la empresa deberá presentar garantías, entre ellas la de fiel cumplimiento equivalente al 10 % del monto del contrato. Recién entonces se podrá suscribir el contrato e iniciar los trabajos.

Sobre el riesgo de un nuevo abandono de la obra, se indicó que el contrato contemplará penalidades y ejecución de garantías si la causa de una eventual rescisión es imputable al contratista. No obstante, se reconoció que, de repetirse ese escenario, se tendría que buscar una nueva empresa, prolongando aún más la culminación del proyecto.