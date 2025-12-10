La construcción del colegio Sebastián Barranca, en Camaná, se inició el 1 de febrero de 2024 y debía acabar el 20 de enero de 2026. Sin embargo, a poco más de un mes de este plazo, la obra tiene apenas 14% de avance, según el propio reporte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Significa que no estará lista para el inicio del año escolar 2026.

Tras una inspección realizada la semana pasada, el gobernador Rohel Sánchez dispuso un plan de acción que incluye la corrección del expediente técnico y la reorganización en siete frentes de trabajo para acelerar la ejecución. Pese a ello, la obra está contra el plazo.

Un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA, emitido el 30 de octubre, advierte que el costo del proyecto se incrementó de S/ 31 millones 991 mil a S/ 33 millones 476 mil. La obra se ejecuta por administración directa y ya registra tres modificaciones.

El expediente técnico, elaborado por la Municipalidad Provincial de Camaná, contempla la construcción de 7 bloques para áreas administrativas, aulas, servicios higiénicos, talleres, laboratorios, almacenes y un salón de usos múltiples.