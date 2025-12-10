Arequipa ocupa el tercer lugar a nivel nacional en los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2024, antes prueba ECE, en comprensión lectora y matemática en lo que corresponde a cuarto grado de primaria. Sin embargo, los datos muestran algunos retrocesos en comparación a las regiones de Moquegua y Tacna, que lideran el rendimiento escolar.

RESULTADOS

En comprensión lectora, Moquegua y Tacna el 50% alcanzaron nivel satisfactorio. Arequipa obtuvo 42,8% y representa una caída respecto al 2023, cuando fue de 44,5%.

Además, la región tiene un mayor porcentaje de estudiantes en nivel “proceso”: 39%, frente al 35% de Moquegua y 36% de Tacna. Esto indica que más escolares arequipeños aún están en el camino de comprender los textos que leen.

También registra un 16,5% en nivel “inicio”, por encima del 12,4% de Moquegua y Tacna. En matemática, Arequipa obtuvo 40% de estudiantes en nivel satisfactorio, lejos de Moquegua (53%) y Tacna (57%). No obstante, mejora respecto al 2023, cuando registró 33,3%. El 39% se ubica en proceso de aprendizaje y el 13,6% en inicio.

PREOCUPANTE

La situación es más crítica en sexto grado de primaria. En comprensión lectora, Arequipa tiene 34,5% de alumnos en nivel satisfactorio, 31% en proceso y 27% en inicio.

En matemática, solo el 22,2% alcanza el nivel satisfactorio, el 31,7% está en proceso y 35% en inicio. Estos resultados son inferiores a los de Moquegua y Tacna, que superan el 31% en nivel satisfactorio.

La exgerenta regional de Educación, Cecilia Jarita, señaló la semana pasada que los esfuerzos implementados entre 2023 y 2024 recién se reflejarán en la evaluación del 2025, cuyos datos se conocerán en un año. Reconoció que “aún falta trabajar en comprensión lectora y matemática”.