A tres semanas de terminar el 2025, los 8 municipios provinciales de Arequipa tiene una ejecución presupuestal por debajo de lo esperado. De los 553,4 millones de soles repartidos entre estos municipios, solo se ejecutó el 63.1 %, es decir 349,2 millones de soles.

Para las comunas cuya meta es superar el 95 % de ejecución presupuestal a fin de año, a esta fecha deberían estar sobre el 88 % de avance. Sin embargo, ninguna llega a esta cifra, el más cercano es la Municipalidad Provincial de Caravelí, con 81 % de avance de los 31,5 millones de soles con los que cuenta este 2025.

GENERAL

En el presupuesto total, la Municipalidad Provincial de Condesuyos es la de peor ejecución del gasto, con un avance de apenas el 26.9 % de los 34,3 millones de soles de presupuesto asignado para el año en curso.

En orden de ejecución, desde la más baja, le siguen la Municipalidad de Castilla con 40.5 % de 57,7 millones de soles, la Municipalidad de La Unión con 57 % de 17,9 millones de soles, la Municipalidad de Caylloma con 57.9 % de 64,5 millones de soles, La Municipalidad de Islay con 59.6 % con 74,2 millones de soles, la Municipalidad de Arequipa con 72.2 % con 243,6 millones de soles y la Municipalidad de Camaná con 78.9 % de 29,7 millones de soles.

PROYECTOS

En inversión pública, la situación es más alarmante; de los 257,8 millones de soles asignados para proyectos a los 8 municipios provinciales de la región, estos solo ejecutaron 120,4 millones de soles (46.7 %), menos de la mitad del presupuesto.

Al igual que en el gasto general, la Municipalidad de Condesuyos se encuentra a la cola, con un avance del 15.5 % de 28,3 millones de soles destinado para este rubro. Su mayor dificultad es la culminación de la represa de Arhata, por la cual acudieron hasta un arbitraje, para este proyecto la comuna recibió 9,8 millones de soles y solo ejecutó el 4.9 %.

A Condesuyos le siguen la Municipalidad de Castilla con 31.4 % de 47,1 millones de soles, la Municipalidad de Caylloma con 36.5 % de 33,9 millones de soles, la Municipalidad de La Unión con 50.2 % de 13,8 millones de soles, la Municipalidad de Islay con 53.3 % de 46,5 millones de soles, la Municipalidad de Arequipa con 58.1 % de 57 millones de soles, la Municipalidad de Camaná con 71.3 % de 13,9 millones de soles y la Municipalidad de Caravelí con 80.5 % de 18,3 millones de soles.

Es importante mencionar que en el caso de Caravelí, su mayor ejecución le pertenece al colegio Pedro José Tordoya, con 11,8 millones de soles, pero esta se trata de una transferencia del 2023 hecha por el Gobierno Regional de Arequipa.