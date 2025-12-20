Un presunto perjuicio económico de 4 mil 840 soles habría generado la programación y pago de guardias diurnas que no correspondían al área de Gestión de la Calidad del Hospital Goyeneche, beneficiando únicamente a dos servidoras, según un informe del Órgano de Control Institucional de la Gerencia Regional de Salud.

De acuerdo con las observaciones del órgano de control, Yesica Zevallos Molleda, en su condición de jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad, programó para sí misma 36 guardias diurnas entre noviembre de 2024 y abril de 2025 y para la servidora Griselda Rosano Vilca, 32 guardias en el mismo periodo.

AUTORIZACIÓN

Los roles de turnos fueron posteriormente suscritos y sellados por Mayza Torres, directora adjunta del nosocomio, quien las habría validado sin advertir que la programación de guardias diurnas no corresponde a la Oficina de Gestión de la Calidad, ya que este servicio no se encuentra comprendido dentro de las áreas autorizadas para la ejecución de guardias hospitalarias.

Como consecuencia de estas programaciones, Zevallos Molleda y Rosano Vilca percibieron pagos por 3 mil 343 y mil 497, respectivamente, montos que, según el informe, contravienen el marco normativo que regula la asignación y pago de guardias hospitalarias.

El detalle de los cobros revela que Zevallos Molleda cobró 87 soles en noviembre de 2024 y 879 en diciembre del mismo año. A partir de enero de 2025 hasta abril, los pagos oscilaron entre 351 y 703 soles mensuales, adicionales a sus sueldos. En el caso de Griselda Rosario Vilca, percibió 220 en noviembre y 308 soles en diciembre de 2024, además de, 132 soles en enero y febrero de 2025, y 352 en marzo y abril del mismo año.

El Órgano de Control Institucional exhortó a la dirección del hospital Goyeneche a asumir medidas de corrección.