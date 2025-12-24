La Contraloría advirtió a la Municipalidad de Yarabamba graves deficiencias en la elaboración del expediente técnico del Puesto de Salud Yarabamba, las cuales podrían derivar en la aprobación de un documento deficiente y generar serios inconvenientes durante la ejecución del proyecto.

Refiere que el contrato de la consultoría para la elaboración del expediente, de 26 de setiembre de 2023, comprende la presentación de 4 entregables, que deberían tener los requisitos previos como la disponibilidad de terreno, estudios y documentación técnica relacionados con la normativa aplicable. En suma, por un monto de S/ 550 665,70 y un plazo de ejecución de 120 días calendario.

Sin embargo, el órgano de control reveló que el expediente técnico presenta inconsistencias y falta de sustento en la planilla de metrados y en el presupuesto de obra, lo que podría afectar la confiabilidad del costo estimado y generar riesgos de sobrecostos durante la ejecución.

Además, advierte que las partidas e insumos del presupuesto carecen de indagaciones de mercado que sustenten los precios unitarios. Así también, el expediente presenta especificaciones técnicas incompletas respecto de las partidas presupuestadas, relacionadas con los materiales, procedimientos y estándares de calidad.

Asimismo, revela una falta de sustento en los montos asignados en el presupuesto para supervisión administrativa y cálculo incorrecto del control concurrente. Asimismo, identifican fórmulas polinómicas contenidas que contravienen la normativa establecida.

Sumado a ello, falta garantizar la disponibilidad de terreno en la etapa de elaboración del expediente técnico, lo que podría afectar el inicio del procedimiento de selección para la ejecución de obra.