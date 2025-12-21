Cinco municipalidades ocultaron información pública al no registrar sus órdenes de compra y servicios por un monto total acumulado de S/80,597,90 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Las irregularidades, detectadas entre el 2 de mayo y el 31 de agosto de 2024, vulneran los principios de transparencia, según detalló la Contraloría.

En la Municipalidad Provincial de Arequipa, el informe de Acción de Oficio Posterior N.º 22202-2025-CG/PREV-AOP reveló que la gestión no registró 7 órdenes (1 de compra y 6 de servicios) que suman S/49,210,00. Se trata del monto más elevado de las cinco comunas observadas. La omisión se detectó tras cruzar datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) con la plataforma del SEACE.

MÁS MUNICIPALIDADES

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Characato presenta la segunda mayor irregularidad, según el informe N.º 22386-2025-CG/PREV-AOP. En esta comuna, se identificó que 2 órdenes de compra y 4 de servicios, valorizadas en S/21,338,90, nunca fueron publicadas en el portal de contrataciones estatal.

La Municipalidad Distrital de Sabandía también fue señalada mediante el informe N.º 22388-2025-CG/PREV-AOP al omitir el registro de 2 órdenes de servicio por un valor de S/7,716,00. Mientras que en el distrito de Yanahuara, el informe N.º 22390-2025-CG/PREV-AOP detalló la falta de registro de una orden de servicio por S/1,633,00. Pese a ser una cifra pequeña, la falta de transparencia persiste en el periodo evaluado de mayo a agosto.

Asimismo, en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, el informe N.º 22387-2025-CG/PREV-AOP identificó 2 órdenes de compra por un monto de S/700,00 que tampoco figuran en el sistema oficial.

Ante estos indicios de irregularidad, se notificó a los alcaldes de las cinco municipalidades para que adopten acciones inmediatas y correctivas.