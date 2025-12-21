Cinco municipalidades de Arequipa tenían que transparentar información en Contraloría.
Cinco municipalidades de Arequipa tenían que transparentar información en Contraloría.

Cinco municipalidades ocultaron información pública al no registrar sus órdenes de compra y servicios por un monto total acumulado de S/80,597,90 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Las irregularidades, detectadas entre el 2 de mayo y el 31 de agosto de 2024, vulneran los principios de transparencia, según detalló la Contraloría.

En la Municipalidad Provincial de Arequipa, el informe de Acción de Oficio Posterior N.º 22202-2025-CG/PREV-AOP reveló que la gestión no registró 7 órdenes (1 de compra y 6 de servicios) que suman S/49,210,00. Se trata del monto más elevado de las cinco comunas observadas. La omisión se detectó tras cruzar datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) con la plataforma del SEACE.

MÁS MUNICIPALIDADES

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Characato presenta la segunda mayor irregularidad, según el informe N.º 22386-2025-CG/PREV-AOP. En esta comuna, se identificó que 2 órdenes de compra y 4 de servicios, valorizadas en S/21,338,90, nunca fueron publicadas en el portal de contrataciones estatal.

La Municipalidad Distrital de Sabandía también fue señalada mediante el informe N.º 22388-2025-CG/PREV-AOP al omitir el registro de 2 órdenes de servicio por un valor de S/7,716,00. Mientras que en el distrito de Yanahuara, el informe N.º 22390-2025-CG/PREV-AOP detalló la falta de registro de una orden de servicio por S/1,633,00. Pese a ser una cifra pequeña, la falta de transparencia persiste en el periodo evaluado de mayo a agosto.

Asimismo, en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, el informe N.º 22387-2025-CG/PREV-AOP identificó 2 órdenes de compra por un monto de S/700,00 que tampoco figuran en el sistema oficial.

Ante estos indicios de irregularidad, se notificó a los alcaldes de las cinco municipalidades para que adopten acciones inmediatas y correctivas.

VIDEO RECOMENDADO:

TAGS RELACIONADOS