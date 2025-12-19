La capacidad de respuesta ante emergencias quirúrgicas en el Hospital Alto Inclán se encuentra seriamente comprometida. Así lo revela el informe de visita de control N.º 032-2025-OCI/0663-SVC emitido por la Contraloría General de la República, el cual advierte múltiples deficiencias que van desde la falta de equipos esenciales hasta programación con especialistas, factores que en conjunto impedirían realizar operaciones durante las 24 horas del día.

El hospital de Alto Inclán es un establecimiento de tipo II-E, categoría con la que debe asegurar la disponibilidad de su centro quirúrgico para realizar operaciones de emergencia durante las 24 horas y para las intervenciones quirúrgicas electivas de acuerdo a una programación.

HALLAZGO

Sin embargo, en la inspección hecha durante la última semana de noviembre, se corroboró que la programación de turnos operatorios se realiza por 12 horas con dos especialistas en anestesiología en turnos de mañana, tarde y noche, para las cirugías programadas en consulta externa, pero no se cubre las 24 horas para atender las emergencias que se pudieran presentar.

La limitación también está en el servicio de apoyo al diagnóstico, pues se advirtió que servicio de radiografía convencional también funciona por 12 horas diarias (7:30 am a 19:30 pm), limitando la atención de las eventualidades que se puedan presentar durante la noche.