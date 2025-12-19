De los 213 trabajadores que obtuvieron hoy su nombramiento como servidores públicos en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), un grupo de beneficiados solo permanecerá en funciones diez días más, ya que accederán de inmediato a la jubilación bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 276.

Según la jefa de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa, Deysi Quispe Álvarez, son 18 personas que laborarán hasta el 31 de diciembre y se retirarán debido a que cumplieron los más de 20 años de servicio y la edad de 65 años de edad que exige la norma para la jubilación.

Jhon Orihuela, secretario general de la Federación de Trabajadores, este nombramiento es producto de una lucha desde el año 2015, a través de la negociación colectiva a nivel nacional y la consolidación se dio con la resolución de Presidencia Ejecutiva N°00048-2025-Servir-PE, que dio lineamientos para el nombramiento del personal contratado del régimen 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público.

Los nombrados en la carrera administrativa cumplieron los requisitos como tener la sentencia de cosa juzgada de contrato permanente en la institución, tener al menos 3 años de servicio continuo o 4 alternos hasta el 1 de enero del 2025, figurar en el padrón del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

Aunque la mayoría de los servidores perciben sueldos mínimos, sus ingresos oscilan entre 2 mil 300 a 3 mil soles con los bonos por movilidad, Cafae, entre otros. Sin embargo, a partir de la fecha, los servidores tendrán acceso la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Entre los servidores nombrados, figuran auxiliares, técnicos, oficinistas, quienes ingresaron en los años 2007, desde la gestión de Daniel Vera, Juan Manuel Guillén Benavides y Yamila Osorio Delgado y algunos de Elmer Cáceres Llica.