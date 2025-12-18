Con cinco votos a favor y tres en contra, el Concejo de la Municipalidad Distrital de Yanahuara rechazó el pedido de vacancia presentado contra el regidor Braian Torrico. La solicitud se sustentaba en una presunta falta administrativa por no haber pedido autorización para ausentarse del cargo durante 30 días, debido a un viaje al extranjero realizado en el año 2023.

Durante la sesión de concejo, el regidor cuestionado acusó al alcalde Sergio Bolliger, de una “persecución política” ya que él “siempre lo fiscaliza”. Alegó que el burgomaestre no perdona que haya revelado presuntas irregularidades como permisos indebidos a discotecas.

Por su parte, la autoridad edil respondió que las investigaciones en su contra se archivaron y que eso no tenía nada que ver con su vacancia. “Aquí lo que se vota es que usted faltó por un mes y no cumplió sus funciones como regidor”, refutó.

Con esta decisión, Braian Torrico continuará ejerciendo sus funciones como regidor de Yanahuara.