Más de 300 estudiantes de la Institución Educativa José María Arguedas, en Cerro Colorado, llevan años estudiando en condiciones de hacinamiento y con infraestructura precaria. Los padres, ante la falta de espacios, tuvieron que habilitar por su cuenta un pequeño ambiente recreativo al costado del plantel, pero este tiene cobertor roto y un cerco hecho de chatarra, convirtiéndose en un riesgo para los menores.

Según denunciaron los padres, el reclamo es desde años atrás y como medida provisional colocaron aulas de madera donde estudia el nivel primario pero están deterioradas y sin mantenimiento. Temen que la situación empeore porque se aproxima la temporada de lluvias.

En tanto, el nivel secundario funciona improvisadamente dentro del nivel inicial, sin patio propio ni condiciones adecuadas para casi 200 adolescentes que comparten espacios reducidos.

La directora Lidia Paredes, señaló que el proyecto para construir la nueva infraestructura del nivel primario tiene presupuesto aprobado, pero el municipio de Cerro Colorado mantiene detenido el avance desde hace más de dos meses por no levantar observaciones técnicas de la OSCE en Lima.

Mientras tanto, los docentes, padres y estudiantes continúan en ambientes inseguros. Por ello, exigen al municipio que acelere los trámites y que se concrete de una vez la construcción de una institución educativa.