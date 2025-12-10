Hace 11 días, los trabajadores administrativos agremiados en el Fentase, quienes desempeñan funciones de guardiania en los colegios, bibliotecarios, personal de laboratorio y oficinistas, mantienen una huelga indefinida. Los servidores piden el pago de un bono único de 1,560 soles por alimentos, producto del convenio colectivo del año 2023.

Esta mañana, los manifestantes protestaron en la sede de la Gerencia Regional de Educación en Arequipa, reiterando que este bono debería haberse pagado de forma única a aproximadamente 45,000 trabajadores a nivel nacional, de los cuales 2,500 son de Arequipa. Sin embargo, el pago no se realizó ni en 2024 ni en 2025.

Los trabajadores exigen al Ministerio de Educación que cumpla con este compromiso. En caso contrario, advirtieron que dejarán de atender a los egresados de los colegios que requieren sus certificados de estudios, estudiantes que requieren realizar trámites para sus matrículas, además de no recepcionar los libros entregados a los estudiantes por el Ministerio de Educación. La falta de guardianía también pone en riesgo la seguridad en las instituciones educativas.

Marco Choque Manrique, gerente regional de Educación, señaló que la solución a este conflicto depende del Ministerio de Educación, específicamente del desembolso del presupuesto necesario.

Respecto a los descuentos que podrían aplicarse a los trabajadores por su inasistencia, el gerente manifestó que esto dependerá del informe de los directores de cada institución educativa y de la UGEL. Sin embargo, existe la posibilidad de que los servidores se comprometan a recuperar las horas perdidas para evitar los descuentos.