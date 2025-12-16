La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa anuló ayer la sentencia de 5 años de prisión, convertidas a jornadas de trabajo comunitario que le fue impuesta al alcalde distrital de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, por el delito de enriquecimiento ilícito por un desbalance patrimonial de 128 mil soles.

De acuerdo con la disposición de los integrantes de la Sala, el burgomaestre deberá volver a enfrentar un nuevo juicio para esclarecer si hubo o no un desbalance en su patrimonio producto de la crianza de patos pekines.

La Fiscalía duda que los más de 100 mil soles de ingreso que tuvo hayan sido producto de la crianza y venta de patos, porque no hubo movimiento económico en el sistema financiero y tampoco acreditó las instalaciones donde presuntamente se criaron y comercializaron.

SIN EJECUCIÓN

Con la anulación tampoco queda consentida la reparación civil de 128 mil soles que se le impuso en primera instancia.