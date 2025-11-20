El alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, confirmó que los 11 puestos de intervención rápida (PIR) proyectados para reforzar la seguridad ciudadana serán instalados progresivamente y estarán completamente operativos para la quincena de diciembre. Hasta el momento, tres ya están implementados.

Vera detalló que los PIR se ubicarán en puntos estratégicos del distrito, como Ciudad Municipal, Peruarbo, sector 3 y sector 11 de José Luis Bustamante y Rivero, sector 8 de Apipa, Río Seco, entre otros. Cada local contará con equipamiento completo, escritorios, computadoras, comedor y servicios higiénicos, según detalló Vera.

“En cada uno de los puestos de intervención rápida vamos a tener lo siguiente: dos camionetas de Serenazgo equipada con su personal y todo lo demás; vamos a tener una compactadora para recolección de basuras con su reflectivo personal, un equipo de mantenimiento de parques, un equipo de barrio de calles y recolección de basura y un jefe. Y aparte de esto vamos a tener un equipo administrativo para recepción y trámite documental. Todo esto en locales que van a estar equipados”, aseguró Vera.

El alcalde también anunció que coordina con la Policía Nacional para que cada camioneta cuente con un efectivo policial, aprovechando las 30 unidades con las que ya cuenta el distrito.

Sobre la ampliación del sistema de videovigilancia, Vera informó que la municipalidad está adquiriendo 400 nuevas cámaras de seguridad, que se sumarán a las instaladas en la primera etapa. El objetivo municipal es alcanzar 1,000 cámaras en todo Cerro Colorado, que es el distrito más inseguro de Arequipa.