Mientras asociaciones y comerciantes celebraban y recibían al alcalde distrital de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, luego que la Primera Sala Penal de Apelaciones anuló la sentencia de cinco años de prisión no efectiva en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, padres de familia del colegio José María Arguedas protestaron en la plaza Las Américas para exigirle que cumpla su promesa de construir el nivel primario de esta institución, ubicada en la margen derecha del distrito.

La presidenta de la APAFA, Vilma Añamuro, responsabilizó directamente a la municipalidad por la demora del proyecto que llevan esperando desde el 2017 y que actualmente afecta a más de 300 alumnos que continúan estudiando en condiciones precarias, pues es la única institución educativa pública de la zona.

Añamuro recordó que el alcalde Manuel Vera prometió colocar la primera piedra en marzo de este año y luego en septiembre, sin cumplir ninguna de las fechas. Indicó que ahora se les ha informado que la obra se retrasaría entre dos y tres meses más.

En tanto, los padres indicaron que los escolares reciben clases en aulas prefabricadas que no los protegen del frío, el calor ni las lluvias. Por lo que exigen que se acelere el proyecto.