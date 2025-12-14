Al menos seis colegios del distrito de Cayma se encuentran en condiciones críticas y podrían colapsar ante la próxima temporada de lluvias. Así lo advirtió el alcalde Juan Carlos Linares, quien reconoció que las estructuras y techos de estas instituciones educativas presentan un deterioro severo que fue empeorando cada año.

El burgomaestre señaló que, aunque la municipalidad realizó trabajos de mantenimiento en 52 colegios durante su gestión, esto no es suficiente porque al menos seis requieren la reconstrucción del plantel y no pueden realizarlo porque cuentan con expedientes abiertos en el Gobierno regional. Según explicó, intervenirlos implicaría una doble ficha, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas.

PLANTELES AFECTADOS

Entre los colegios más afectados mencionó al colegio José Lorenzo Cornejo Acosta, Trinidad Morán, Virgen de Chapi, Francisco Bolognesi y Almirante Miguel Grau. En algunos de ellos, dijo haber ejecutado acciones mínimas de emergencia, como la colocación de mallas o coberturas provisionales, que no resuelven el problema estructural.

Además, Linares aseveró que estas instituciones requieren intervenciones integrales que no pueden ejecutarse de la noche a la mañana, ni al próximo año. Detalló que cada obra demandaría entre 60 y 70 millones de soles que competen al Gobierno regional, ya que ellos no tienen los recursos.