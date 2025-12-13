La institución educativa inicial Pucchún, del distrito de Mariscal Cáceres, provincia de Camaná, se encuentra en grave riesgo de derrumbe debido a que varios ambientes presentan grietas en las paredes y techos, además de ventanas rotas.

Esta situación se convirtió en una emergencia para los niños de 3 años desde setiembre de este año, por lo que se pide atención urgente de las autoridades locales y el Gobierno Regional de Arequipa.

EMERGENCIA EN COLEGIO

La directora del plantel, Estela Campos Gutiérrez, informó que las grietas empezaron aproximadamente el 18 de setiembre, lo que obligó a evacuar a los pequeños hacia el comedor para continuar con sus clases. Desde la fecha, se ha remitido documentación a autoridades, esperando el apoyo.

Se muestra un salón con paredes y techos agrietados, además de ventanas con vidrios reventados, lo que evidencia un potencial riesgo de colapso. A ello se suma que los servicios higiénicos de varones y mujeres presentan rajaduras similares.

Si bien estos ambientes fueron clausurados por seguridad, el almacén de cocina y el comedor, ubicados de manera contigua al área afectada, también podrían verse comprometidos, pues se presume que el suelo es inestable.

La docente agregó que en coordinación con APAFA y la municipalidad distrital, se han adecuado baños para atender la emergencia, así como la elaboración de un proyecto que incluye áreas dañadas y el cerco perimétrico.

“Queremos que se construya nuevos ambientes, pero haciendo nuevo estudio del suelo (...) El aula tiene 24 años y ya presenta daños. Los especialistas dicen que se debe hacer estudio de suelo y según eso hacer un nuevo proyecto”, dijo a Camana GO.