Más de 50 egresadas de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública (EESPA) denunciaron que los certificados de inglés que el propio instituto les entregó no tienen validez, pese a que ellas llevaron, aprobaron y pagaron el curso en la misma casa de estudios. Las estudiantes culminaron su carrera en agosto de este año y debían usar ese certificado como requisito para sustentar su tesis, pero fueron informadas de que el documento sería inválido.

Las jóvenes explicaron que el curso fue promocionado por la Oficina de Formación Continua y que los pagos no fueron realizados al EESPA directamente, sino a otras cuentas. Además, señalan que ellas se confiaron porque la publicidad estaba en el mismo instituto y este nunca supervisó correctamente el programa.

La directora, Lourdes Zubia, admitió que los certificados presentan múltiples errores como diferencias en su diseño, documentos emitidos en castellano o en inglés sin uniformidad, falta de firmas y fallas en el reverso. Debido a esas observaciones, dijo que la escuela decidió “hacer una pausa” para revisar o suspender la validez de los certificados hasta que se investigue quién emitió el curso y bajo qué condiciones.

A pesar de ello, la directora insistió en que no se les está quitando el derecho a obtener el grado de bachiller y planteó como alternativa tomarles una prueba de suficiencia sin costo. Sin embargo, las estudiantes consideran injusto someterse a un examen cuando ya cumplieron el curso y además que no les dan fecha de cuando tomarían esta prueba.

Asimismo, las afectadas mostraron los vouchers de pagos que equivalen hasta 800 soles, así como sus certificados emitidos a nombre del Centro de Idiomas e Informática IDINFED-IESPA. También mostraron la publicidad del curso hecha por la Oficina de Formación Continua.

Egresados denuncian certificados de inglés falsos en Arequipa. (Foto: Fanny Arotaipe/@photo.gec)