La Universidad Católica de Santa María realizó el I Encuentro Anual de Egresados Santamarianos en la capital de la república, el miércoles 10 de diciembre en el Auditorio Domingo García Belaunde, ubicado en la sede institucional de San Isidro. Este evento permitió fortalecer el vínculo entre la casa superior de estudios y los profesionales que salieron de sus aulas.

COMPROMISO

En la primera mesa de debate titulada: “Perspectivas y Retos de la Economía e Inversiones en el Contexto Actual” se desarrolló un análisis integral del escenario económico global y nacional, marcado por la transformación digital, la innovación financiera, la transición hacia economías sostenibles y los cambios geopolíticos que influyen en la estabilidad de los mercados. Este espacio permitió comprender cómo estas dinámicas impactaron en la toma de decisiones estratégicas tanto en el sector público como en el privado.

Este diálogo estuvo a cargo de destacados especialistas como Paola Catherine Montenegro Beltrán, directora oncológica de Clínicas Oncosalud; Percy Edilberto Medina Morales, presidente del Directorio de AGROBANCO; y Ricardo Rosado Solís, gerente corporativo de Contabilidad del Grupo Gloria. La sesión fue moderada por Álvaro Díaz Castro, director ejecutivo de Pulso Corporación Médica, quien condujo la reflexión hacia una visión estratégica que vinculó economía, sostenibilidad, inversión y bienestar social.

El panel puso especial énfasis en identificar oportunidades de crecimiento en sectores emergentes como las energías renovables, la economía digital, la biotecnología, la telemedicina y los servicios basados en conocimiento. Asimismo, se abordaron los desafíos que enfrenta el Perú en materia de inflación, volatilidad financiera, endeudamiento público, informalidad laboral, desempleo y los efectos del cambio climático en sectores sensibles como la agricultura, la salud y la infraestructura.

PARTICIPACIÓN

La segunda mesa de debate denominada: “Perú al 2026: Gobernanza, Participación Ciudadana y Futuro Democrático” fue un espacio de reflexión profunda sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el Perú rumbo al 2026, articulados en tres ejes centrales: la gobernanza, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. Este espacio permitió analizar el rol del Estado en la gestión eficiente y transparente de las políticas públicas, así como la importancia de combatir la corrupción, consolidar la descentralización y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Asimismo, se destacó el papel fundamental de la participación ciudadana activa en una democracia moderna. Los panelistas abordaron la necesidad de fortalecer la educación cívica, promover la participación digital, impulsar los mecanismos de vigilancia ciudadana y fomentar el liderazgo juvenil como motores para construir una ciudadanía informada, crítica y comprometida con el desarrollo del país.

Los panelistas de esta mesa fueron Jovan Pastor Portocarrero, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado; Juan Carlos Ricardo Eguren Neuenschwander, excongresista de la República; y Úrsula Desilú León Chempén, exministra de Comercio Exterior y Turismo. La sesión estuvo moderada por Víctor García Toma, Doctor Honoris Causa de la UCSM, quien condujo el diálogo hacia una visión integral del país que se proyecta hacia el 2026.

El análisis permitió identificar los principales retos que enfrenta el futuro democrático del Perú, entre ellos la polarización política, la crisis de representación, la exclusión social y la urgencia de impulsar reformas institucionales que permitan mejorar la calidad de la gestión pública. A la par, se resaltaron oportunidades vinculadas al fortalecimiento de la sociedad civil, la innovación tecnológica para la transparencia, la articulación entre actores públicos y privados y la construcción de consensos nacionales que orienten el desarrollo sostenible.