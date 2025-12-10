La experiencia de los Chapillacs, la juventud de Iago Málaga, la presencia de artistas y grupos musicales, de talla nacional y local, se harán presentes en un evento musical de 12 horas de duración en la ciudad de Arequipa.

Ya Toca Fest tendrá su tercera edición del año en Arequipa, luego de haber pasado por Cajamarca y Lima donde congregó a 3 mil y 7 mil personas respectivamente.

El evento musical se realizará este 13 de diciembre en el Vibra Arena Arequipa, ubicado en la avenida Las Convenciones, cuya entrada será gratuita y además dispondrá de una zona gastronómica y de emprendimiento para el público asistente. A partir del mediodía las puertas estarán abiertas.

Entre los artistas y grupos a presentarse este sábado se encuentran: A.C.O., los Chapillacs, Achkirik, Vardigans, Katana Funk, Baiao, Lundú, Iago Málaga, Conejitos Suicidas, No Te Pegues, Sofy y Pleito, además de una batalla de de freestyle.

POR LA DÉCADA

Renato Rodríguez, baterista de los Chapillacs, comenta como la idea de hacer música surgió en el 2007 con un grupo de amigos, “la banda surgió por asociación de amigos, nos juntamos para hacer música, amigos que jugábamos fútbol, y así se fue desarrollando una amistad que persiste hasta ahora”, señala.

El baterista resaltó qué están cerca de cumplir los 20 años, y como grupo musical precisó que este tipo de festivales ayuda a dar cabida a bandas que surgen, de la nueva generación de arequipeños, presentando nuevos retos en espectáculo musical.

JUVENTUD

Iago Málaga lleva desde los 12 años inmiscuido en la música, su papá tenía una banda musical denominada Los Verdes, siendo esta una motivación para hacer música.

Desde el 2024, tras concluir sus estudios universitarios probó por meterse de lleno en la industria musical, logrando sacar su primera canción este año. Ya Toca Fest será el escenario donde podrá presentar su nuevo repertorio musical.

Para el músico, esta industria es una batalla continua, no siendo solo un momento de fama dado que los artistas deben llevar un mensaje más allá del éxito musical.

LOCALES

Gabriel Infantas, integrante de Katana Punk, manifestó que con el grupo musical llevan 9 años en el ruedo musical independiente, con un disco lanzado en el 2016 y con un segundo en elaboración. Resaltó que este tipo de eventos brinda oportunidad a las bandas independientes.

Por su parte, Ricardo Copaja, parte de Lundú, expresó que desde que egresó del colegio forma parte de un grupo musical.

Sobre las mayores dificultades para los artistas musicales en surgimiento, Copaja señaló la falta de profesionalización de lugares para el esparcimiento musical, además de la baja remuneración económica a la que se enfrentan.

De otro lado, David Jara, cantante de Katana Punk, destacó que la mayoría de integrantes de la banda provienen del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de San Agustín. “Todos los músicos que van a ver ese día son gente muy seria y que se merece mucho respeto, porque la música que van a tocar es de primer nivel”, señaló sobre el festival del fin de semana.