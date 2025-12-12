La Junta de Accionistas de Sedapar se reunió con su directorio para abordar sobre la aprobación del convenio 8 el cual permite la reutilización de las aguas residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Enlozada, administrada por la empresa minera Cerro Verde.

El alcalde de Arequipa y presidente de la junta de accionistas, Víctor Hugo Rivera, confirmó que el convenio se extenderá hasta el 2040 y a cambio, la empresa minera ejecutará obras de saneamiento en la región por un monto de 3 mil millones de dólares.

“Se ha conseguido que Cerro Verde implemente en obras, tanto de costo directo y manteamiento de las plantas de tratamiento, dentro de ello obras por impuestos, más de 3 mil millones de dólares”, explicó en despacho de alcaldía al término de una sesión extraordinaria del Concejo Provincial de Arequipa.

La autoridad señaló que la próxima semana se espera la llegada del presidente de la República, José Jerí, además del ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, para la firma del convenio.

DETALLES

Según indicó Rivera, durante esta reunión se explicó que la PTAR La Enlozada pasará de una producción de 1 a 2,8 metros cúbicos por segundo, donde a Cerro Verde le corresponderá 1,5 metros cúbicos, mientras que el restante será devuelto al río Chili para abastecer de agua al distrito de La Joya.

En este convenio estarán involucradas obras de saneamiento, de agua, además del mejoramiento de la planta de tratamiento y el mantenimiento de la misma hasta el 2040. Cerca de 126 millones de dólares serán utilizados para obras de mejora de agua y desagüe en las 8 provincias, donde 89 millones serán para Arequipa y cerca de 37 millones para las demás provincias.

A esto se le suma que dentro de la cartera de proyectos se espera concretar la ejecución de 500 millones en obras por impuestos.

“La planta de tratamiento no está Sedapar en la capacidad de darle el mantenimiento, entonces eso tiene un costo correspondiente”, añadió Rivera sobre esta reunión.