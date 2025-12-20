El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó mediante Decreto Supremo N.º 307-2025-EF, el endeudamiento interno por S/284,703,434,51 para finalizar de construir los hospitales Maritza Campos Díaz, en Cerro Colorado, y el Hospital de Camaná. Ambas infraestructuras permanecieron paralizadas durante años debido a limitaciones presupuestales y deficiencias de gestiones.

La inyección económica se ejecutará mediante la emisión de bonos soberanos y contará con el acompañamiento técnico de la Contraloría para asegurar la transparencia en el gasto. Esta medida busca reactivar los trabajos de construcción y equipamiento necesarios para que ambos nosocomios entren finalmente en funcionamiento.

Alexander Arenas, Jefe de la Oficina Regional de Planeamiento y Presupuesto, indicó que lo siguiente es la firma de convenio entre el Gobierno regional y el MEF, que se debería estar dando como máximo dentro de dos semanas. Asimismo, sostuvo que ya tendrían empresas interesadas, pero aún no se define si será una para ambas o diferentes.

“Con el decreto ya tenemos asegurada la inversión, lo que sigue es la firma de un convenio entre el Gobierno regional y el MEF, para luego nos inyecten el dinero. Con esto se terminarán de construir los hospitales (...) Conforme avanzaba esto, la oficina de Administración y Logística también avanzaban con el proceso de la o las empresas que estarán a cargo del saldo de obra, esa información la manejan ellos”, refirió.