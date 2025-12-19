Mediante la metodología Building Information Modeling (BIM), se presentaron avances técnicos y el estado situacional del proyecto del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur). La jornada técnica estuvo dirigida por la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA)

La presentación fue dada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el cual menciona que la BIM es una herramienta para visualizar, analizar y gestionar la información del proyecto de manera integrada, precisa y transparente.

En la reunión estuvieron presentes el gerente regional de Salud, Walter Oporto; la Gerente del IREN Sur, Eliana Vera; así como directivos y personal técnico de la GERESA, quienes pudieron identificar a detalle la metodología BIM en términos de planificación, control de procesos y uso eficiente de los recursos públicos.

Como se conoce, el proyecto del nuevo centro oncológico beneficiará a más de 9 millones de ciudadanos del sur y comprende la implementación de hospital temporal. El objetivo es cerrar brechas en infraestructura y equipamiento.

Asimismo, desde la creación del IREN Sur en 2008, ha enfrentado limitaciones para atender la creciente demanda de servicios especializados.