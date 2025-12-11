Integrantes de los cuerpos médicos de hospitales y centros de salud de Arequipa acatan paro de 48 horas con protesta frente al nosocomio regional Honorio Delgado Espinoza, por el desabastecimiento de insumos de laboratorio y medicamentos.

El médico Milton Jiménez, exdirector del hospital Honorio Delgado, señaló que se suspendió la atención en consultorios externos y la citas médicas serán reprogramadas a enero del 2026.

Antes de la medida de protesta, Rodrigo Cruz Tagle recunció al cargo de director del hospital Honorio Delgado y los médicos también piden la salida del gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez.

“Cuando iniciamos esta paralización el objetivo es mejorar la calidad de atención de salud y se va lograr cuando los funcionarios salgan de sus cargos. El director renunció, no ocurre lo mismo con el gerente de Salud”, dijo.

Jiménez afirma que Walther Oporto da noticias falsas al afirmar que la atención sería normal y de la asignación de cinco millones de soles para la compra de insumos de laboratorio.

“Toman presupuesto del 2026. Los 5 millones de soles no alcanzan para abastecer los insumos del laboratorio, la necesidad asciende a 23 millones por un periodo anual”, apuntó.