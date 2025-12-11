Hace una semana, los trabajadores del Área de Lavandería del hospital Honorio Delgado Espinoza denunciaron que tres de las seis lavadoras industriales adquiridas por el Gobierno Regional de Arequipa e instaladas recién en agosto, dejaron de funcionar. Este problema no es el único ya que recientemente se produjo la explosión de una tubería que transporta vapor para el lavado de las prendas hospitalarias.

La mañana del último lunes, se produjo el estallido de la tubería que, según fuentes del hospital, ya había fallado en anteriores oportunidades registrándose goteras que motivaron el cambio de la pieza por el consorcio que instaló las lavadoras industriales.

REPORTE

Afortunadamente, los trabajadores no se encontraban a la hora en que se produjo el estallido de la tubería que en cuestión de segundos inundó con vapor el ambiente de la lavandería. “Si algún empleado del hospital hubiese estado en ese momento, es muy probable que hubiera salido muy herido”, dijo la fuente consultada en el hospital.

La fuga paralizó durante el feriado el trabajo del lavado de las prendas hospitalarias que recién se habría normalizado ayer con el cambio de la tubería. Los desperfectos ya han sido advertidos en reiteradas oportunidades por el personal de mantenimiento a las autoridades del hospital y se espera que el consorcio que instaló los equipos haga el cambio de las maquinas malogradas y realice una inspecciones de las conexiones para evitar futuros accidentes.

El gerente de Salud, Salud Walter Oporto, ya ha manifestado que se debe aplicar la carta de garantía para que las tres lavadoras que comenzaron a presentar desperfectos al mes de instaladas, en septiembre, sean reemplazas por nuevas. En los últimos meses se le hicieron reparaciones pero el problema con su funcionamiento ha persistido.