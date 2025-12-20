El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para el 2026 es de 2,868 millones de soles, una cifra que supera en 141 mil soles el presupuesto de 2025, que ascendió a 2,727 millones de soles. Este nuevo presupuesto abarcará tanto el gasto corriente como las inversiones.

Alexander Arenas, jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, destacó que de este total, 640 millones de soles están destinados exclusivamente para inversiones y la ejecución de obras. De estos fondos de inversión, un porcentaje significativo, el 94%, equivalente a 602 millones de soles, se asignará a la sede central del GRA, para el gasto del área de Infraestructura.

OBRAS

Entre las obras más destacadas figuran; la mejora de la carretera Vizcachani-Callalli-Sibayo-Caylloma, prevista con un presupuesto de 69 millones 657 mil soles. Además, se destinarán 68 millones 159 mil soles para el mejoramiento de la transitabilidad de la vía departamental AR-109, que abarca los distritos de Majes, Lluta y Huambo en Caylloma. Otro proyecto es la ejecución de la vía Arequipa-La Joya desde el kilómetro 0 hasta el 24, con 43 millones de soles.

Los sectores que recibirán los mayores porcentajes del presupuesto son la de Educación, con mil 258 millones de soles, lo que representa el 44% del total, y la de Salud, que contará con 779 millones de soles, equivalente al 27%.