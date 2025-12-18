Padres de los estudiantes de la Institución Educativa Carlos La Fuente Larrauri, situado en el distrito de Huanca de la provincia de Caylloma, protestaron frente al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para agilizar la aprobación del expediente técnico de la construcción de nuevos ambientes.

El Consorcio Libertad se encargó de elaborar el expediente técnico. Sin embargo, ha pasado un año y no comienzan los trabajos debido a las observaciones en la Gerencia de Infraestructura del GRA.

“Hace dos años estamos esperando la construccion, hay obseravciones y nos dificulta. El Gobierno Regional debe comenzar con la obra. Nuestros niños estudian en un colegio deteriorado. Son más 100 alumnos de secundaria, es el único en la zona. El expediente está aprobado, entonces, ¿por qué no comienza?”, señaló Estanislao Vilca, representante de los padres.

Con las nuevas elecciones municipales y regionales en el 2026, los padres de los estudiantes temen que el expediente quede de lado. La infraestructura del colegio tiene más de 45 años y hace cuatro año mantiene el techo de calamina.

EN VIVO



