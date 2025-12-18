El tráfico vehicular en la ciudad podría incrementarse desde el 5 de enero en la ciudad de Arequipa, fecha para la cual está programado el inicio del asfaltado en las avenidas Lambramani, Álvarez Thomas y Juan de la Torre, por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

En el caso de la avenida Juan de la Torre, cuya buena pro se otorgó el 21 de noviembre, su inició tardío se da aprovechando el periodo vacacional en la Universidad Católica San Pablo, misma razón por la cual la avenida Álvarez Thomas iniciará su ejecución el próximo, pese a que la buena pro se otorgó el 2 de diciembre.

Los vehículos que se verán más afectados serán aquellos que bajaban desde Alto Selva Alegre en dirección a Puente Grau, quienes posterior al inicio de la obra deberán usar la ruta del puente Chilina hacia la avenida Roosvelt, pasando por 1 de mayo, la avenida Arequipa, parte de Juan de la Torre para llegar hasta Peral, ingresando a las calles Ayacucho y Puente Grau, estas últimas de mayor congestión.

Por otro lado, la obra en la avenida Lambramani debió iniciar hace 12 días, sin embargo, los vecinos se opusieron al tratarse de una zona comercial que se vería afectada en temporada navideña. La buena pro de esta obra se dio el 25 de noviembre.