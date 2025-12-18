La mañana del miércoles, en el hotel Costa del Sol, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) firmó el convenio con la Asociación Cerro Verde (ACV) para la elaboración del expediente técnico del intercambio vial V Centenario.

Pablo Manrique Oroza, gerente general de la ACV, confirmó que se está haciendo un concurso de licitación con empresas nacionales para el desarrollo del expediente técnico que posteriormente será entregado a la MPA para su revisión. Entre los plazos que se manejan, señaló que es un estimado de 180 días calendarios.

“La donación del expediente técnico más o menos se ha calculado que va a costar mil doscientos millones de dólares. Después de eso se verá que se entregue eso a la Municipalidad Provincial de Arequipa y veremos cómo se podrá iniciar la ejecución”, explicó. De otro lado, indicó que este convenio estaba en tratativas desde hace aproximadamente año y medio con la comuna provincial.

TERRENOS

El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, manifestó que expropiar o comprar los terrenos por donde se construirá el intercambio vial le demandará a la comuna provincial entre 11 y 15 millones de soles, acto que deberá realizarse a la par de la elaboración del expediente técnico.

“A la altura del semáforo (de la avenida Metropolitana) se hace una curva, entonces toda esa prolongación se va a tener que expropiar o comprar los terrenos correspondientes, y ahí en la esquina también una casa, eso en el tema de subida. En el tema de bajada hay un terreno que todavía hay que expropiar o comprarlo para que toda la bajada de la metropolitana se una con Piedra Santa”, sostuvo la autoridad edil.

En otro punto, Rivera indicó que sí existe la buena predisposición de los propietarios de estos predio, añadió que el presupuesto saldría de las utilidades que deje Caja Arequipa.