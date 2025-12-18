En una ruta marcada por impresionantes cañones y valiosos complejos arqueológicos, las autoridades de Cusco informaron que entre marzo y abril del 2026 dará inicio a la construcción de la carretera bidepartamental Yauri – Suykutambo, una obra estratégica de S/ 323 millones que permitirá la interconexión directa con la región Arequipa y se consolidará como un corredor vial clave para la integración y el desarrollo del sur del país.

El proyecto que será ejecutado por el Gobierno Regional del Cusco bajo administración directa, contempla el mejoramiento y construcción de 44.7 kilómetros de vía asfaltada, y beneficiará a más de 120 mil pobladores de ambas regiones, principalmente de los distritos de Yauri, Coporaque y Suykutambo, en la provincia cusqueña de Espinar.

En la región Cusco, el proyecto se desarrolla en la provincia de Espinar, y atraviesa los distritos de Yauri (capital provincial), Coporaque y Suykutambo. En la región Arequipa, la vía se articula con la Ruta Departamental AR-110, ubicada en la provincia de Caylloma, específicamente en los distritos de Callalli y Chivay, permitiendo la interconexión vial directa entre ambos departamentos.

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo informó que tendrán el control permanente del proyecto para garantizar el cumplimiento de los plazos, la calidad técnica y el uso eficiente de los recursos públicos.

Precisó que uno de los principales impactos del proyecto será la reducción del tiempo de viaje de ocho a seis horas, mejorando la transitabilidad, la seguridad vial y el acceso a mercados, servicios de salud, educación y comercio para miles de familias del sur andino.

A lo largo de su trazo, la vía cruzará monumentales formaciones rocosas de origen volcánico y permitirá el acceso directo a importantes complejos arqueológicos cusqueños como Kana Marka, Mauka Llacta, Paris Pukara y María Fortaleza, además del imponente recurso paisajístico de los Tres Cañones de Suykutambo, uno de los escenarios naturales más sobrecogedores del sur andino.

Esta nueva vía asfaltada formará parte de un circuito turístico birregional entre Cusco y Arequipa, integrando las zonas turísticas de la provincia de Espinar con el Valle del Colca en Arequipa, uno de los destinos más visitados del país.