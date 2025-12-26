El gerente regional de Educación, Marco Choque, informó que 49 instituciones educativas de Arequipa han sido identificadas en alto riesgo de sufrir daños en su infraestructura ante la próxima temporada de lluvias, tras un proceso de actualización de información realizado con entidades del Ministerio de Educación.

Choque explicó que este diagnóstico se elaboró luego de una reunión en diciembre con representantes del programa PREVAED, PRONIED y la oficina de infraestructura de la gerencia regional, con el objetivo de anticipar escenarios de emergencia y priorizar acciones preventivas.

Según la data oficial, la UGEL Sur concentra el mayor número de colegios vulnerables, con 29 instituciones en condición de riesgo. Le siguen Castilla (8), La Joya (5), Caylloma (2), Caravelí (2), Condesuyos (1), La Unión (1) y Camaná (1). En UGEL Norte e Islay no se reportaron colegios en alto riesgo, aunque Choque señaló que la información sigue en proceso de actualización.

Entre las instituciones con mayores dificultades figuran el colegio Julio C. Tello y José Carlos Mariátegui de Paucarpata, Papas del Cusco de Jacobo Hunter, la IE 40180 de Paucarpata, Héroes del Pacífico y el colegio Niño Jesús de Miraflores, todas con antecedentes de deterioro estructural.

El gerente regional señaló que muchas de estas instituciones arrastran problemas de años anteriores y que algunos proyectos de reparación no pudieron ejecutarse por inconvenientes con los terrenos, lo que ha generado retrasos y limita nuevas intervenciones.

Choque indicó que se ha dispuesto que las 10 UGEL de la región instruyan a los directores para implementar acciones preventivas durante el periodo vacacional, como limpieza de techos, revisión de canaletas y evaluación de zonas vulnerables, en coordinación con las APAFA y comisiones de gestión del riesgo.

Además, se evalúa la instalación de módulos prefabricados como medida de contingencia y se continúa gestionando apoyo del Gobierno Central y gobiernos locales para atender estos casos.