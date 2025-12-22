La temporada de lluvias vuelve a encender las alertas en la región, ya que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó precipitaciones más intensas para el próximo año, lo que pone en un alto nivel de riesgo a más de 750 locales educativos ubicados en zonas vulnerables.

De acuerdo con el documento técnico de Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastres – Arequipa, elaborado en el marco del Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados 2025–2027, un total de 726 locales educativos en la región Arequipa se encuentran expuestos a movimientos de masa durante la temporada de lluvias, con un nivel de riesgo muy alto.

SITUACIÓN EN COLEGIOS

El escenario ante este problema, corresponde al periodo enero–marzo de 2026, e identifica que esta exposición afecta a instituciones educativas ubicadas en zonas de laderas, quebradas y suelos inestables, donde las precipitaciones intensas incrementan la probabilidad de deslizamientos y derrumbes.

Colegios de las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión han sido clasificados en nivel muy alto de riesgo. En estos lugares, son 134,701 personas las que se encuentran expuestas, lo que incluye estudiantes, docentes y personal administrativo que asisten diariamente a estos locales educativos.

En toda la región se identificó 165 zonas críticas, de las cuales 27 presentan susceptibilidad muy alta y 50 con susceptibilidad alta, incrementando el peligro para colegios asentados en estos sectores.

INUNDACIONES

A este panorama se suma el riesgo por inundaciones, que si bien afecta a un menor número de instituciones educativas, mantiene una gravedad similar. Para el periodo enero–marzo de 2026, el informe identifica 31 locales educativos expuestos.

Estos colegios se ubican principalmente en zonas cercanas a ríos, quebradas y cauces temporales, donde el incremento del caudal por lluvias intensas puede generar aniegos, colapsos de infraestructura y suspensión de clases. En cuanto a la población que se verá afectada son 3,919 personas, mientras que 2,602 viviendas y 73 centros poblados también se encuentran en situación de riesgo.

El documento advierte que varios de estos locales educativos se encuentran en zonas donde ya se identificaron puntos críticos por desbordes y flujos, que son cerca de 422, los cuales fueron registrados mediante fichas técnicas elaboradas con información de la Autoridad Nacional del Agua y Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

FALTAN PLANES

El informe también revela que, al cierre de 2025, Arequipa cuenta con 20 Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD) vinculados a lluvias y solo 3 evaluaciones de riesgo (EVAR) validadas para movimientos de masa, lo que evidencia una brecha de más de 80 municipios que no realizaron sus planes.

El gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres y coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Juan Portilla Alvarado, refirió que están trabajando junto a las municipalidades estos planes, pero reconoció que hubo dejadez al no tenerlos listos.

“Estos planes debieron estar en noviembre y máximo a inicios de diciembre, pero hubo dejadez en la prevención. Los distritos faltantes ya deben tenerlos listos para esta semana. También se está trabajando la descolmatación de las torrenteras, tenemos distribuidos las maquinarias en provincias”, indicó.

ACCIONES DE PREVENCIÓN

Desde el CENEPRED recomendaron priorizar intervenciones estructurales y no estructurales en zonas donde se ubican colegios, como la limpieza y descolmatación de cauces, protección de riberas y estudios específicos de escenarios de riesgo, antes del periodo de lluvias intensas. Los locales más antiguos son los más vulnerables.