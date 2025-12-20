Las aulas de algunos colegios ya no son espacios de convivencia pacífica, sino que se convirtieron en escenarios de hostigamiento entre los propios alumnos. Al cierre de este año escolar los casos de acoso escolar aumentaron y se registraron 1,281, según la plataforma SíSeVe del Ministerio de Educación.

En comparación del año pasado, la cifra aumentó, ya que reportaron 1,192, y en el 2023 fueron 995, lo que representa un incremento y la falta de políticas que eviten estas situaciones. Lo que predomina es la violencia psicológica, seguido de la física y por último la sexual.

SITUACIÓN EN LAS UGEL

En la plataforma también detallan que los colegios con más casos de bullying se ubican en zonas urbanas. La UGEL Norte lidera las cifras con un crecimiento sostenido, pasando de 382 casos en 2023 a 505 reportes en lo que va de este año. Una tendencia similar se observa en la UGEL Sur, que escaló de 364 a 453 casos en el mismo periodo.

En el interior de la región, la situación también muestra una tendencia al alza en la mayoría de las provincias. En Caravelí, los reportes subieron gradualmente de 51 a 65 casos anuales, mientras que en la UGEL Caylloma el incremento ha sido exponencial, saltando de 81 incidentes en 2023 a 132 en 2025. Otras zonas como Castilla y Condesuyos mantienen cifras menores.

En contraste, solo dos provincias lograron mostrar cifras favorables este año. La UGEL Islay destaca por ser la única con una reducción significativa, logrando bajar de 52 casos en 2024 a solo 24 en 2025, lo que representa una disminución de más del 50%. Por su parte, la UGEL La Unión también registró un ligero descenso al pasar de 25 a 19 reportes.

VIOLENCIA EN MUJERES

En cuanto al género, se reportó que este año hubo más víctimas mujeres, a diferencia de los otros años donde la tendencia se mantenía en porcentajes iguales. Asimismo, las víctimas no solo sufrieron agresiones físicas, psicológicas o sexuales por parte de sus propios compañeros, también existen los casos de ciberbullying. Este es el acoso psicológico entre menores a través de medios digitales como redes sociales, mensajería, juegos.

Según la jefa de la oficina defensorial, Andrea Sarayasi, la región ocupa el segundo lugar a nivel nacional en violencia escolar. En su despacho recibieron 43 casos relacionados con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, centrándose principalmente en situaciones de violencia. De este total, 15 expedientes corresponden específicamente al ámbito escolar, abordando tanto el acoso entre estudiantes (bullying) como la violencia ejercida por el personal hacia el alumno.

Es menester precisar que la plataforma SíSeVe, registra las denuncias de los colegios, Policía, Defensoría. En el caso de la última institución las intervenciones se inician de oficio o a pedido de parte, activando una serie de actuaciones que incluyen visitas de inspección a los colegios, reuniones con especialistas de convivencia de las UGEL y una comunicación constante con los padres de familia para garantizar el flujo de información y la protección de los menores afectados.

Además, Sarayasi agrega que, más allá de la atención inmediata, se impulsa una estrategia preventiva y de fiscalización para erradicar estas conductas. Esto abarca desde la organización de ferias y capacitaciones sobre protocolos de atención y trata de personas —en colaboración con instituciones como el CEM y la PNP— hasta la supervisión rigurosa de los registros en la plataforma SISEVE.

FALTAN MÁS PSICÓLOGOS EN COLEGIOS

No hay los suficientes psicólogos para atender a los alumnos o víctimas de acoso escolar. Por ejemplo, en la UGEL Norte que lidera con los casos de bullying estos tres años, apenas cuenta con seis psicólogos para más de 1,500 instituciones educativas, según informó el director, Roberto Marín.