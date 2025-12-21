La situación en el hospital III Yanahuara, de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud, continúa de capa caída, este sábado por la mañana, una filtración de agua y desagüe de tuberías ubicadas sobre la oficina de archivos de historias clínicas puso en peligro alrededor de mil expedientes almacenados en este lugar.

De las tuberías expuestas en el techo brotaba agua, razón por la cual los trabajadores debieron emplear hasta 4 baldes, para evitar que el agua inundara el piso, sin embargo, el incesante goteo terminó por salpicar a algunos expedientes ubicados en los estantes del nivel más bajo.

ORIGEN

Esta filtración se habría originado debido a que en el laboratorio arrojaron basura al sistema de desagüe. A través de videos se pudo observar como incluso un expediente se encontraba en el piso totalmente mojado, situación que no solo perjudica el desempeño de los trabajadores de salud, sino también la correcta atención a los asegurados.

Trabajadores del nosocomio se dieron con la sorpresa de que en la zona de archivos de las historias clínicas se presentaba una filtración de agua de dos lugares en específico, el primero de ellos de una tubería de agua que pertenece a uno de los laboratorios, mientras que la otra tubería es del desagüe general.

El segundo lugar donde se detectó la filtración de agua fue encima de los anaqueles donde se encuentran ubicadas las historias clínicas del nosocomio, algunas de las cuales terminaron mojadas con aguas contaminadas.

A esta situación se le sumó el olor nauseabundo en la oficina, perjudicando al personal que labora en esta oficina. Según informaron a Correo, alrededor de mil expedientes en físico son almacenados en este lugar, corriendo el riesgo de perderse la historia clínica de los asegurados.

Aunque existe una digitalización de estos expedientes, solo se cuenta con una copia digital de aquellos que fueron ingresados posterior al 1 de abril del 2019, el resto se encuentra por escrito dentro de los expedientes.

Anteriormente, hace 4 meses se reportó una situación similar en el lugar, sin embargo, en aquella ocasión solo se trató de la filtración de una tubería de agua potable que afectó a una cantidad mínima de historias. Desde aquella fecha, poco se hizo para mejorar la situación en esta oficina. En el transcurso de la mañana, el administrador del hospital III Yanahuara, acompañado de un ingeniero, se apersonaron hasta estas oficinas para evaluar la magnitud de los daños dejados por estas filtraciones.

Personal laboral cuestionó el trabajo de las autoridades del nosocomio, debido al poco interés mostrado en solucionar este problema.

Hasta la tarde del sábado se desconocía de un informe sobre la cantidad exacta de expedientes afectados.

SIGUEN PROBLEMAS

En el presente mes, el nosocomio estuvo a merced de diversos cuestionamientos, el más grave por una presunta negligencia en el intercambio de bebés, donde una madre fue detectada con VIH, caso en el cual no se habrían seguido los protocolos adecuados y que se encuentra en investigación por parte del Ministerio Público.