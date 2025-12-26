La obra de reparación de la calzada en la avenida Andrés Martínez del Cercado, presenta serias observaciones técnicas tras inspecciones físicas recientes por parte de la Contraloría. Se detectaron incumplimientos en la ejecución del proyecto y una habilitación prematura de la vía, ya que varios tramos no estaban en condiciones de soportar el tránsito vehicular.

El informe de Control Concurrente N.º 069-2025-OCI/0353-SCC, detalla que uno de los principales problemas se encuentra en los buzones de alcantarillado.

DETALLES

El expediente técnico del Adicional de Obra N.º 1 establece la demolición de siete techos antiguos y su reemplazo por nuevas estructuras de concreto armado con tapas de fierro fundido. Sin embargo, en puntos como las progresivas 0+060 y 0+180, solo se vació concreto alrededor de los buzones existentes, sin reemplazarlos.

En otros sectores se colocaron techos nuevos, pero se mantuvieron tapas de concreto antiguas, pese a que las tapas de fierro fundido ya estaban presupuestadas.

Cada tapa omitida tiene un costo unitario de S/842.10, lo que genera el riesgo de que la Municipalidad Provincial de Arequipa pague por materiales y trabajos que no fueron entregados, según el informe.

Otro problema es la apertura prematura de la vía al tránsito vehicular, ya que el adoquinado no cuenta con los bordes de concreto que mantienen las piezas en su lugar, esto es necesario para evitar desplazamientos, hundimientos y el deterioro de la calzada en un menor tiempo.

La obra, valorizada en S/ 1,860,888.34 y ejecutada por el Consorcio A & M, registra un avance físico del 54.16 % al cierre de noviembre. La gestión municipal tiene cinco días hábiles para presentar medidas correctivas, según detallan en el informe.