El espíritu navideño se vio empañado por el intenso caos vehicular y peatonal que paralizó principales calles y exteriores de centros comerciales de la ciudad durante las vísperas de las fiestas. Pese a que algunas municipalidades implementaron un plan para evitar el desorden, estos no funcionaron del todo.

AVELINO

La plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres, nuevamente brilló por el caos, donde las calles eran intransitables la madrugada y tarde del 24 de diciembre. Los ambulantes se posicionaron con sus carretas de uvas, vinos, ropa, entre otros productos en medio de las vías.

Los policías municipales trataron de persuadirlos junto a serenos y policías, pero no lograron evitar que se coloquen. En este lugar, la Municipalidad Provincial de Arequipa y la distrital de José Luis Bustamante y Rivero implementaron un plan de recuperación, pero aún no tiene resultados.

El gerente de Fiscalización, Raúl Medina, acudió desde temprano junto al personal para poner orden, pero los ambulantes se escondían en depósitos o locales a la espera que se vayan los del municipio. Además se vio cómo el tráfico aumentó porque vehículos también vendían productos como frutas.

Según el funcionario, para estas fechas incrementaron los policías municipales y extendieron su horario hasta las 20:00 horas. Sin embargo, tras irse el servidor público se vio como los ambulantes se posicionaban y continuaban vendiendo delante de los policías municipales.

Asimismo, se informó que en estas fechas llegan más de cinco mil personas por ello es complicado dar una solución integral. Agregó que fueron más de 50 policías municipales que es insuficiente para cubrir los 55 mercados. A este problema se sumó el intenso tráfico de las avenidas principales ya que varios vehículos particulares se estacionaron en vía pública, esto provocó que varios ciudadanos se vean obligados a caminar por medio de la pista.

CERCADO

Otra zona donde el desorden desbordó, fue en los exteriores de centros comerciales como La Barraca, Mall Plaza, Feria El Altiplano, donde miles llegaron a hacer sus compras por Navidad. Mientras que en algunos comerciantes se organizaron para regalar juguetes lo que generó más afluencia.

La situación fue más compleja debido a la estrechez de sus calles, lo que provocó que en zonas como San Juan de Dios y más abajo, los carros estén parados por más de media hora. Por ello, los pasajeros preferían bajarse de los buses de transporte público y caminar a su destino.

EXTERIORES

En la zona del norte como Cerro Colorado, también en sectores como la plataforma comercial Río Seco y Zamácola triunfó el desorden. En algunos sitios los ambulantes cerraron las vías y se colocaron con carpas para vender sus productos impidiendo que vehículos circulen lo que generó más tráfico.

En los distritos de Sachaca y Yanahuara la zona más caótica fue en el óvalo Los Quiñones, ya que en el lugar ejecutan obras de mejoramiento vial, pero esto generó aún más tráfico. Los vehículos están parados por más de media hora para ingresar al Cercado de la ciudad.

Hacia el final de la tarde, el panorama de las zonas comerciales era de un agotamiento evidente. Los compradores a último momento buscaban taxis para llegar a sus destinos lo más rápido posible, pero los costos eran el doble de lo que usualmente se paga.