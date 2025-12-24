La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) ha decidido endurecer desde el 20 de diciembre las medidas de control vial ante el caos vehicular por las fiestas de fin de año en el Centro Histórico de la ciudad de Arequipa, con el internamiento de más de 200 vehículos en una semana.

El subgerente de Transporte de la comuna, René Ortiz Zegarra, informó que desde el pasado sábado 20 de diciembre se han incorporado cuatro grúas particulares adicionales. Estas unidades tienen la tarea exclusiva de retirar vehículos estacionados en zonas rígidas del Cercado dela ciudad.

Según detalló el funcionario, el flujo de vehículos que terminan en el depósito municipal suele promediar las 100 unidades por semana. No obstante, debido a las festividades de Navidad y Año Nuevo, la MPA proyecta que esta cifra se duplicará. El incremento responde a la masiva afluencia de ciudadanos que ingresan al Cercado de la ciudad con sus unidades particulares para realizar compras, ignorando las restricciones de estacionamiento.

Para garantizar la eficacia de estas intervenciones, la municipalidad trabaja en estrecha coordinación con la Policía de Tránsito. Ortiz Zegarra enfatizó que las acciones serán más contundentes durante estos días, y recordó a los conductores que no habrá flexibilidad y los infractores deberán cancelar el costo de la papeleta correspondiente y el servicio de remolque antes de poder retirar sus unidades de las instalaciones municipales.

DEPÓSITO

La intensidad de los operativos ya muestra resultados críticos. Solo hasta el mediodía de ayer, se registró el ingreso de 28 motocicletas y ocho automóviles al depósito, una cifra que obligó a las autoridades a realizar una pausa operativa. Esta suspensión temporal se debió a que el recinto alcanzó su máxima capacidad, por lo que se debió esperar a que los propietarios pagaran sus multas y liberaran espacio físico para nuevos internamientos.