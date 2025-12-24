Un fatídico accidente de tránsito se registró la mañana de hoy, a las 08:00 horas, en el distrito de Mariano Melgar, dejando como saldo una persona fallecida y ocho pasajeros heridos. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Estados Unidos y Guatemala, donde un bus de transporte público con placa de rodaje V7G-767 colisionó violentamente contra una motocicleta con matrícula 64104V.

La víctima mortal fue identificada como Hulbert Justo Santander Copa, de 54 años de edad, quien era padre de una niña. El impacto fue de tal magnitud que el bus terminó aplastando la motocicleta contra la pared de la Institución Educativa Pio XII. Por su parte, los ocho pasajeros que resultaron con diversas lesiones fueron auxiliados rápidamente y trasladados al área de emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza para recibir atención médica.

Según el relato de los testigos presenciales, el accidente habría sido provocado por la imprudencia del conductor del bus. La unidad, que portaba el logo del Sistema Integrado de Transportes (SIT), presuntamente se encontraba en medio de una competencia o “correteo” con otro vehículo de la empresa Etrabus por la disputa de pasajeros. En esa maniobra temeraria, el chofer habría perdido el control del volante, desencadenando la tragedia.

Tras el choque, efectivos de la comisaría de Jerusalén acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate y mantener el orden. Minutos más tarde, se hizo presente la fiscal Carla Vargas Machuca, quien lidera el levantamiento del cadáver y el inicio de las primeras investigaciones. Los peritos de criminalística trabajan en el lugar para recoger evidencias que permitan determinar las causas exactas del siniestro.

Las autoridades llevan a cabo las diligencias de ley para esclarecer las responsabilidades de este lamentable suceso que ha conmocionado a los vecinos de Mariano Melgar. Se espera que en las próximas horas se brinde un reporte actualizado sobre el estado de salud de los heridos y la situación legal de los conductores involucrados.

