Los pobladores de la Zona D de la asociación Los Girasoles, en la parte alta del distrito de Miraflores, quedaron conmocionados al hallar ayer a las 06:00 horas parte de los restos óseos de una persona, mientras realizaban la faena de limpieza ante la temporada de lluvia.

Ante el hallazgo, personal de Serenazgo de Miraflores y efectivos de la comisaría Alto Misti llegaron al lugar para acordonar la escena. Durante las diligencias encontraron documentos de Alfredo Luis Ayma G. (78), reportado desaparecido el 21 de octubre en la comisaría Acequia Alta.

MISTERIO

A pesar de que la Policía Nacional estima, por el avanzado proceso de descomposición, que la persona habría fallecido hace más de dos meses. Sin embargo, los vecinos aseguran que en octubre realizaron una limpieza exhaustiva en el mismo sector y no había nada.

“Es la primera vez que pasa esto. Hemos estado haciendo la limpieza por las lluvias. Hace tres meses atrás no había nada, parece que lo han traído de otro lugar”, manifestó Luis Andía, vecino y testigo del hallazgo.

Trascendió que el septuagenario salió de Chiguata al distrito de Cayma para cobrar el dinero de Pensión 65 y sus familiares no lo volvieron a ver.