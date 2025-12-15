El jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides, informó ayer que tres de las siete comisarías rurales que visitó recientemente presentan serias deficiencias en su infraestructura, situación que requiere atención urgente para garantizar un adecuado servicio policial en estas zonas.

Según precisó el alto mando policial, el Puesto de Auxilio Rápido de Tipán, en la provincia de Castilla, así como las dependencias policiales de Viraco, en la misma jurisdicción, e Imata, en la provincia de Caylloma, se encuentran en malas condiciones y necesitan trabajos inmediatos de mantenimiento.

En el caso de la delegación de Imata, Benavides detalló que ya se vienen realizando algunas refacciones, entre ellas el cambio del techo debido a los daños ocasionados por las lluvias. Además, señaló que el cerco perimétrico representa un riesgo y debe ser renovado para garantizar la seguridad del personal y de las instalaciones.

Respecto a la de Viraco, el general PNP señaló que la infraestructura es inadecuada y que lo más recomendable es su reconstrucción total. “Es muy pequeña y no cuenta con ambientes independientes. La mayor cantidad de denuncias que se reciben es por violencia familiar”, explicó.

PERSONAL POLICIAL

En relación al personal policial, Benavides señaló que dentro de sus funciones se encuentra la realización de visitas inopinadas a distintas dependencias. En un periodo de tres días logró inspeccionar comisarías ubicadas en los distritos de Caylloma, Chuquibamba, Pampacolca, Machaguay y Viraco.

Durante estas visitas, el jefe policial advirtió que en algunas comisarías se ha designado entre 14 y 18 efectivos, como en el caso de Imata, pero cuando ingresó no se encontraba el policía de turno, por lo que se dispusieron medidas internas. En la región Arequipa se registran 101 comisarías y ocho unidades especializadas.