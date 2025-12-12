Abel A. C. de 26 años labora atendiendo en un hostal ubicado en la plataforma Andrés Avelino Cáceres y al retirarse de su centro de trabajo para dirigirse a su vivienda, ubicada en en distrito de Socabaya, fue atacado por un grupo de ladrones quienes lo golpearon salvajemente para despojarlo de sus pertenencias.

Su madre contó que su hijo apareció la noche del último domingo en la puerta de su vivienda con el rostro ensangrentado y los ojos completamente hinchados tras la brutal agresión ocurrida en el Avelino.

Abel recibió atención en casa, pero con el paso de las horas su estado de salud empeoró, por lo que fue trasladado al hospital Honorio Delgado, donde permanece internado debido a su delicado estado de salud.