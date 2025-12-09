José Condori (50) fue detenido tras intentar robar el grifo San Felipe, ubicado en la av. Charcani, del distrito de Cayma. El hecho ocurrió la tarde de este lunes, cuando el presunto ladrón ingresó a la oficina de caja y fue sorprendido tratando de sustraer el dinero.

Según los trabajadores, al ser descubierto, el hombre atacó a golpes a una de las empleadas e incluso intentó ahorcarla.

La agresión fue impedida por otra trabajadora y un transeúnte, quienes alertaron a la base de Serenazgo, cuya presencia fue inmediata en el sector, permitiendo reducir al acusado y capturarlo para luego ser trasladado a la comisaría de Acequia Alta.

Por su parte, la trabajadora herida fue atendida por el personal de Serenazgo para luego ser trasladada al médico legista y continuar con las investigaciones del hecho.