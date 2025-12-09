El docente Yheferson Richard Anco fue condenado en primera instancia a nueve años de prisión al ser hallado culpable del delito de actos de connotación sexual en agravio de una menor de 10 años.

En audiencia, la fiscalía especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Mariano Melgar, acreditaron con la declaración de la menor, dictámenes periciales, médico-legales, psicológicos, así como testigos del abuso que el imputado cometido el 1 de enero de 2024 en un domicilio del distrito de Mariano Melgar.

Además, la sentencia ordena la inhabilitación definitiva para que el sentenciado no pueda ejercer labores de docencia ni desarrollar actividades que impliquen contacto con menores de edad, pago de S/ 3,000.00 por concepto de reparación civil a favor de la víctima.

El docente aprovechó la cercanía que tenía con la familia de la menor para agredirla. La condena debe confirmarse en segunda instancia.