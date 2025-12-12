José Aliaga M. pasará nueve años en la cárcel luego de que el juzgado especializado en delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Paucarpata lo hallara culpable del delito de tocamientos indebidos, en agravio de una adolescente de 14 años. La agresión ocurrió mientras iban a bordo de una cúster de servicio público.

La fiscal Susana Alfaro, con base en la declaración coherente de la menor de edad y otras evidencias y testigos, probó en audiencia que el trabajador cometió la agresión contra la menor mientras se encontraban en asientos contiguos y durante el trayecto de Characato hacia el Cercado de la ciudad.

DILIGENCIAS

Según la investigación fiscal, el sentenciado se sentó al costado de la menor y colocó su mochila en su pecho para tapar una de las manos con la que agredió a la adolescente en sus partes íntimas. Antes de bajar de la unidad, la menor le dijo lo que había sucedido a su madre que iba en el asiento posterior, lo que permitió que José Aliaga fuera detenido por los efectivos de la comisaría de Sabandía.

La sentencia incluye el pago de una reparación civil de 10 mil soles que deberá realizar el sentenciado a favor de la menor agraviada.

PRISIÓN PARA OTRO AGRESOR

La Fiscalía especializada de la provincia de Camaná también consiguió que se dicte la prisión preventiva para Christian Carbajal M., investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de edad. Según la investigación preliminar, la presunta agresión ocurrió aprovechando que el imputado tenía cercanía con la familia de la víctima.

La Fiscalía expuso en audiencia el examen médico-legal, declaración en Cámara Gesell, entre otras evidencias que vincularon al imputado con la agresión a la menor. La Fiscalía continuará con la investigación para recopilar elementos digitales, biológicos y testimoniales necesarios para establecer la responsabilidad penal del investigado.