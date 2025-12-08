Después de permanecer una semana internado en el hospital Carlos Seguín Escobedo, de EsSalud Arequipa, Itamar Álvaro A. (26) falleció ayer en la Unidad de Cuidados Intensivos, a consecuencia de la agresión que sufrió a manos de los hermanos Jonathan E. F. (33) y Jordan A. E. F. (22). El joven no resistió las graves lesiones provocadas durante la golpiza del 30 de noviembre.

Itamar, quien trabajaba como administrador, había sido acusado ese mismo día de presuntos tocamientos indebidos contra un niño de 6 años. Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva para él, el 4° Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata le dictó comparecencia con restricciones.

De acuerdo con el diagnóstico médico, el joven presentaba traumatismo encéfalo craneano, además de lesiones severas en el abdomen y el pecho, lesiones que habrían sido determinantes para su deceso. “Fue agredido brutalmente. Lo intervinieron quirúrgicamente dos veces, el rostro está destrozado, el tabique destruido”, declaró William Álvaro, tío del fallecido.

Durante la semana, la familia de Itamar negó categóricamente que este haya intentado realizar tocamientos indebidos al menor. Aseguraron que el proceso judicial evidenció inconsistencias en las versiones presentadas en su contra y que el joven no contaba con antecedentes ni problemas previos.

La jueza Jenny Arias determinó que el relato del niño en cámara Gesell no era sólido y que existían contradicciones importantes entre las declaraciones de los dos hermanos involucrados, la abuela del menor y otros testigos, por lo que consideró que no se cumplían los requisitos para dictar prisión preventiva.

Ante la muerte del joven, su familia pide a la Policía Nacional y al Ministerio Público que se realicen investigaciones exhaustivas para esclarecer lo ocurrido. “Él nunca ha tenido problemas, es profesional y tiene su trabajo”, insistió William Álvaro.

REUNIÓN Y AGRESIÓN

La agresión ocurrió tras una reunión realizada el 29 de noviembre en una vivienda del distrito de Mariano Melgar, donde Itamar fue invitado por un amigo en común a compartir bebidas alcohólicas con los hermanos Jonathan y Jordan.

Según las investigaciones preliminares, al día siguiente los gritos de un niño de 6 años alertaron a su abuela, quien descubrió a un hombre dentro de una habitación, aparentemente desnudo. Esta situación generó que Jonathan, padre del menor, y Jordan, su tío, reaccionaran violentamente.

Ambos hermanos golpearon repetidas veces a Itamar hasta dejarlo inconsciente. La familia de los agresores reconoció la golpiza, pero negó cualquier intento de violación sexual al joven administrador.

Pese a ello, la magistrada determinó que existían elementos suficientes para abrir investigación preparatoria contra los hermanos, disponiendo nueve meses de prisión preventiva mientras avanza el proceso por lesiones graves, ahora homicidio por la muerte de la víctima, y presunta violación sexual.

Jordan fue internado de inmediato en el penal de Socabaya, debido a que se encontraba detenido en Divincri. En cambio, Jonathan permanece prófugo, a pesar de que incluso estuvo presente con su familia el día de la audiencia judicial.

Las autoridades continúan con las diligencias para dar con su ubicación, mientras el caso gana complejidad y abre nuevas interrogantes sobre la agresión, la denuncia inicial y la muerte de Itamar Álvaro.

Yeisi, madre del pequeño, señaló que su esposo (Jonathan) y su cuñado (Jordan) están enfrentando una investigación porque salieron en defensa de su hijo y no está de acuerdo con la medida impuesta por la magistrada del Poder Judicial. Duda que Itamar haya sido agredido sexualmente con un objeto. “Solo lo han golpeado”, apuntó el 4 de diciembre del 2025.

