‘Melcochita’ volvió a generar interés al contar detalles de su relación con Heydi Amado, de 22 años. El artista recordó cómo logró atreverse a declararle sus sentimientos, a pesar del miedo que tenía a ser rechazado.

A sus casi 90 años, el popular artista señaló que decidió no darle importancia a las críticas por la diferencia de edad y enfocarse en vivir plenamente su relación.

Incluso, bromeó al señalar que “se echó varias botellas de aceite” para que las críticas y comentarios negativos por la oficialización de su romance simplemente le resbalen.

Pablo Villanueva reveló que uno de los momentos más complicados fue confesarle su amor a la joven, ya que temía la reacción que pudiera tener. No obstante, la situación cambió cuando decidió expresarle directamente lo que sentía.

“ Le dije con miedo que estaba enamorado de ella y quería que fuera mi pareja. Pensé que me iba a rechazar, pero no fue así, me aceptó en una ”, declaró en el programa de Magaly Medina.

La joven también habló sobre la relación y aseguró que encontró en el comediante a una persona especial que llegó en un momento importante de su vida. En ese sentido, explicó que la diferencia de edad nunca representó un impedimento para ambos.

“ La diferencia de edad está ahí, no podemos ocultarla, pero se respeta. Yo amo cómo es él, una persona detallista. Hay mucha comunicación entre los dos. Cuando iba a su casa, lo atendía y cuidaba ”, sostuvo Heidy Amado.

El cómico afirmó que el trato y la atención recibidos por la joven fueron determinantes para conquistar su corazón. Además, sugirió que en relaciones anteriores llegó a sentirse sin el apoyo y la compañía que esperaba.

La pareja también sorprendió al comentar que han hablado sobre la posibilidad de formar una familia: “ Lo hemos conversado, vamos a ver qué pasa ”, expresaron.