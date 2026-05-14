‘Melcochita’ volvió a generar interés al contar detalles de su relación con Heydi Amado, de 22 años. El artista recordó cómo logró atreverse a declararle sus sentimientos, a pesar del miedo que tenía a ser rechazado.
A sus casi 90 años, el popular artista señaló que decidió no darle importancia a las críticas por la diferencia de edad y enfocarse en vivir plenamente su relación.
Incluso, bromeó al señalar que “se echó varias botellas de aceite” para que las críticas y comentarios negativos por la oficialización de su romance simplemente le resbalen.
Pablo Villanueva reveló que uno de los momentos más complicados fue confesarle su amor a la joven, ya que temía la reacción que pudiera tener. No obstante, la situación cambió cuando decidió expresarle directamente lo que sentía.
“Le dije con miedo que estaba enamorado de ella y quería que fuera mi pareja. Pensé que me iba a rechazar, pero no fue así, me aceptó en una”, declaró en el programa de Magaly Medina.
La joven también habló sobre la relación y aseguró que encontró en el comediante a una persona especial que llegó en un momento importante de su vida. En ese sentido, explicó que la diferencia de edad nunca representó un impedimento para ambos.
“La diferencia de edad está ahí, no podemos ocultarla, pero se respeta. Yo amo cómo es él, una persona detallista. Hay mucha comunicación entre los dos. Cuando iba a su casa, lo atendía y cuidaba”, sostuvo Heidy Amado.
El cómico afirmó que el trato y la atención recibidos por la joven fueron determinantes para conquistar su corazón. Además, sugirió que en relaciones anteriores llegó a sentirse sin el apoyo y la compañía que esperaba.
La pareja también sorprendió al comentar que han hablado sobre la posibilidad de formar una familia: “Lo hemos conversado, vamos a ver qué pasa”, expresaron.