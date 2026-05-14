Un vehículo cayó a un barranco de aproximadamente 200 metros de profundidad, dejando como saldo un fallecido y un herido en la vía que une la minera Yanaquihua con la Central Cerro Rico, en el distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos.

La víctima mortal fue identificada como Rey Herrera Puga, mientras que Gilmar Javier Chávez Huamani resultó herido y fue auxiliado por pobladores y rescatistas que llegaron hasta la accidentada zona.

Debido a lo agreste del terreno, las labores de rescate fueron complicadas y demandaron varias horas para recuperar a los ocupantes del vehículo accidentado.

Ambos afectados eran integrantes de la comunidad de Charco. El herido fue trasladado para recibir atención médica, mientras que las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro.